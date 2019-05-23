Названа операционная прибыль Starbucks Korea в 2018 г

Сеул, , 12:56 — REGNUM В 2018 году сумма выплаченных дивидендов южнокорейской Starbucks Korea составила 40 млрд вон (~$33,59 млн), а роялти, выплаченные американскому Starbucks составили 78 млрд вон (~$65,5 млн). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Сеть кофеен Starbucks Korea была основана в 1999 году вице-председателем Shinsegae Group. После своего основания представители компании выплачивали дивиденды только четыре раза: в 2005 году — 6 млрд вон (~$5,03 млн), в 2007 году — 2 млрд (~$1,67 млн), в 2009 году — 2 млрд вон (~$1,67 млн), в 2010 году — 3 млрд вон (~$2,51 млн).

В 2018 году объем продаж компании составил 1,52 трлн вон (~$1,27 млрд), операционная прибыль — 142,8 млрд (~$119,93 млн), а чистая прибыль — 112 млрд вон (~$94,06 млн).

Вместе с ростом продаж, сумма роялти, выплачиваемая головному офису сети Starbucks, ежегодно увеличилась более чем на 10 млрд вон (~$8,39 млн). В 2015 году роялти составило — 38 млрд вон (~$31,91 млн), в 2016 году — 50 млрд (~$41,99 млн), в 2017 году — 63 млрд вон (~$52,91 млн).

Роялти— вид лицензионного вознаграждения, периодическая компенсация за использование патентов, авторских прав, франшиз, природных ресурсов и других видов собственности.