Глава Узбекистана запретил строительство без инфраструктуры коммуникаций

Ташкент, , 12:26 — REGNUM Президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому отныне не допускается строительство и принятие в эксплуатацию общественных, промышленных, жилых, административных зданий и сооружений без подведения объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры, следует из постановления президента.

К объектам инженерно-коммуникационной инфраструктуры, относятся, в том числе, кабельная канализация, слаботочные кабельные шахты, площади для размещения телекоммуникационного оборудования.

«Внедрить с 1 августа 2019 года порядок, согласно которому операторам и провайдерам телекоммуникаций, обеспечившим создание телекоммуникационной инфраструктуры для бюджетных организаций, находящихся в отдаленных и сельских населенных пунктах, на условиях государственно-частного партнерства, за исключением операторов мобильной связи, в течение 10 лет гарантируются пользование их услугами бюджетными организациями и государственными унитарными предприятиями в отдаленных и сельских населенных пунктах», говорится в документе.

Постановление также, сроком до 1 января 2022 года освобождены от уплаты таможенных платежей (кроме налога на добавленную стоимость и сборов за таможенное оформление) ввозимые юридическими лицами средства телекоммуникаций.

Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций, Государственному комитету по развитию туризма, Министерству культуры Республики Узбекистан поручено обеспечить на туристических объектах, в том числе в 2019 году в городах Самарканде, Бухаре и Хиве, создание публичных точек беспроводного доступа к сети интернет на условиях государственно-частного партнерства.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на премьер-министра Узбекистан Абдуллу Арипова и первого заместителя премьер-министра Ачилбая Раматова