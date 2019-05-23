«Приватбанк» подал иск в суд США против Коломойского

Киев, , 12:22 — REGNUM «Приватбанк», который был национализирован на Украине, подал иск против бывшего владельца кредитного учреждения Игоря Коломойского в США, пишет 23 мая «112 Украина».

Отмечается, что иск был подан 21 мая. Какой-либо более подробной информации не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, «Приватбанк» был национализирован в декабре 2016 года, а 18 апреля 2019 года суд Киева вынес решение о незаконной национализации кредитного учреждения.

В свою очередь олигарх Игорь Коломойский требует вернуть ему $2 млрд, которые он потерял вследствие незаконной национализации банка.

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