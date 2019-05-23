Четверг, 23 Мая 2019 года
12:22:48 МСК

«Приватбанк» подал иск в суд США против Коломойского

Экономика

Иск был подан 21 мая

Киев, 23 мая 2019, 12:22 — REGNUM  «Приватбанк», который был национализирован на Украине, подал иск против бывшего владельца кредитного учреждения Игоря Коломойского в США, пишет 23 мая «112 Украина».

Отмечается, что иск был подан 21 мая. Какой-либо более подробной информации не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, «Приватбанк» был национализирован в декабре 2016 года, а 18 апреля 2019 года суд Киева вынес решение о незаконной национализации кредитного учреждения.

В свою очередь олигарх Игорь Коломойский требует вернуть ему $2 млрд, которые он потерял вследствие незаконной национализации банка.

Читайте также: «Приватбанк» не нужен, пусть Украина вернёт деньги — Коломойский

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вопросы законности на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить