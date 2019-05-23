Китайские аккумуляторы для электромобилей появятся на рынке Южной Кореи

Шэньчжэнь, Китай, , 12:13 — REGNUM Представители STX Corporation подписали дистрибьюторское соглашение с ведущим китайским производителем электромобилей BYD с целью развития совместных проектов на международном уровне в области электромобильности и аккумулирования энергии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, благодаря данному соглашению запатентованные технологии китайской компании появятся на южнокорейском рынке. Компания BYD имеет широкий ассортимент продукции и сможет гибко реагировать на растущий спрос.

BYD вторая компания по производству электромобилей в мире (после Tesla) и третья — по производству аккумуляторов для электромобилей (после CATL и Panasonic), с долей рынка 10,6%.

В 2018 году объем продаж компании составило около 17 трлн вон (14,27), а число сотрудников достигло 180 тыс. человек.