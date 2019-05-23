Крымские СЭС подготовили к участию в общем первичном регулировании частоты

Симферополь, , 11:31 — REGNUM Испытания, подтвердившие соответствие солнечных электростанций (СЭС) Николаевская и Митяево необходимым техническим требованиям для участия их генерирующего оборудования в общем первичном регулировании частоты (ОПРЧ), провели специалисты южного и крымского филиалов Системного оператора Единой энергетической системы России. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Во время испытаний энергетики выполнили имитацию скачкообразного изменения частоты на входе в устройства центрального регулирования СЭС и зафиксировали полученный результат. Затем был выполнен анализ полученных результатов: определены технические характеристики генерирующего оборудования СЭС и его готовность к участию в ОПРЧ. Результаты оказались положительными.

Напомним, общая установленная мощность СЭС Крымской энергосистемы составляет 300 МВт, или 14,4% от суммарной установленной мощности генерирующего оборудования энергосистемы региона.

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