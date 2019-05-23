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Крымские СЭС подготовили к участию в общем первичном регулировании частоты

Экономика

Энергетики провели испытания, необходимые для участия электростанций в общей системе

Крымские СЭС подготовили к участию в общем первичном регулировании частоты
Аполлинарий Васнецов. Новый Симеиз. Сумерки. 1906

Симферополь, 23 мая 2019, 11:31 — REGNUM  Испытания, подтвердившие соответствие солнечных электростанций (СЭС) Николаевская и Митяево необходимым техническим требованиям для участия их генерирующего оборудования в общем первичном регулировании частоты (ОПРЧ), провели специалисты южного и крымского филиалов Системного оператора Единой энергетической системы России. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Во время испытаний энергетики выполнили имитацию скачкообразного изменения частоты на входе в устройства центрального регулирования СЭС и зафиксировали полученный результат. Затем был выполнен анализ полученных результатов: определены технические характеристики генерирующего оборудования СЭС и его готовность к участию в ОПРЧ. Результаты оказались положительными.

Напомним, общая установленная мощность СЭС Крымской энергосистемы составляет 300 МВт, или 14,4% от суммарной установленной мощности генерирующего оборудования энергосистемы региона.

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Энергетическая блокада Крыма
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