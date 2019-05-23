Четверг, 23 Мая 2019 года
11:41:23 МСК

АЗС Сахалина продавали некачественное автомобильное топливо

Экономика

Росстандарт проверил качество бензина и дизтоплива на островах

АЗС Сахалина продавали некачественное автомобильное топливо
Павел Редин © ИА Красная Весна
АЗС

Южно-Сахалинск, 23 мая 2019, 11:36 — REGNUM  Росстандарт в ходе проверки качества автомобильного топлива в Сахалинской области уличил местные АЗС в торговле некачественными бензином и дизтопливом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: На Сахалине бензин и солярка подорожали сразу на 10 рублей

Исследование дизельного топлива на одной из АЗС города Корсакова выявило превышение в нём содержания серы — 262 мг/кг при норме 10 мг /кг. В АИ-92-К5 обнаружено также превышение содержания серы — в 5,8 раза.

Не соответствие топлива установленным нормам выявлено и на двух АЗС Южно-Сахалинска. Во всех образцах превышение содержания серы не выдерживало никакой критики.

В отношении нарушителей возбуждены административные дела. Закон предусматривает штраф в 1% от выручки за проданное на этих АЗС топливо, но не менее 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине весь 2018 год топливо либо дорожало, либо заканчивалось и автомобилисты порой неделями не могли заправить свои авто. В октябре 2018 года жители островного региона были возмущены тем, что бензин и солярка подорожали сразу на 10 рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить