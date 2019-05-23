Forbes обнародовал рейтинг самых богатых наследников в России

Москва, , 11:19 — REGNUM В рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров, составленный журналом Forbes, вошли 48 представителей второго поколения. В общей сложности, по данным издания, они унаследуют $238 млрд.

Читайте также: Forbes представил рейтинг самых перспективных граждан РФ до 30 лет

Всего в списке 20 семей, и на каждого ребенка в них приходится не менее $2,3 млрд. Состав участников рейтинга по сравнению с 2018 годом изменился несильно. В нём всего один новый участник — сын основного владельца ТМК и группы «Синара» Дмитрия Пумпянского Александр. Ему уступил место Денис Гапонцев, сын основателя IPG Photonics Валентина Гапонцева. Самым богатым наследником по версии журнала четвёртый год подряд признаётся сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф.

Также по теме: Forbes опубликовал рейтинг богатейших наследников в России

Второе место делят двое детей председателя правления газовой компании «НОВАТЭК» Леонида Михельсона: им достанется по $12,2 млрд. Замыкают тройку богатейших наследников Дмитрий, Юрий и Анастасия Лисины. Их отец — владелец Новолипецкого металлургического комбината и транспортно-логистического холдинга Universal Cargo Logistics Holding Владимир Лисин отдаст каждому ребёнку примерно по $7,6 млрд.

По оценкам Forbes, на 19 апреля 2019 года в России насчитывалось 103 миллиардера с совокупным состоянием $440 млрд. Если эту сумму поделить на общее число их детей (304), то среднее состояние каждого сына или дочери богатейших людей Росси составит в среднем $1,45 млрд.

Добавим, что при составлении рейтинга состояние миллиардера делится на всех признанных детей, при этом супружеские доли в расчёт не принимаются. Также не учитываются заявления участников списка, о том, что больших денег детям они оставлять не собираются и отдадут миллиарды на благотворительность. Так, подобные заявления сделали Михаил Фридман и Владимир Потанин.

Читайте ранее в этом сюжете: Apple сохраняет пальму первенства среди самых дорогих брендов мира