Грузоперевозки в Таджикистане за четыре месяца выросли на 3,5%

Душанбе, , 11:10 — REGNUM Грузоперевозки всеми видами транспорта в Таджикистане по итогам января-апреля 2019 года составили 24,8 млн тонн, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в агентстве по статистике при президенте республики.

Железнодорожным транспортом за отчетный период перевезено 1,6 млн тонн, что на 0,1% больше, чем за четыре месяца 2018 года. Перевозки автомобильным транспортом выросли на 3,8%, до 23,1 млн тонн или 93,4% от общего объема перевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года всеми видами транспорта в Таджикистане перевезено 73 млн тонн грузов, что на 5,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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