Apple сохраняет пальму первенства среди самых дорогих брендов мира

Москва, , 10:58 — REGNUM Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира. Первую строчку в таблице девятый год подряд занимает американская компания Apple.

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Отмечается, что производитель iPhone стал первой в истории компанией, чей бренд был оценён более чем в $200 млрд. в настоящее время бренд техногиганта стоит $205,5 млрд, что на 12% больше, чем в 2018 году.

К Apple, которая пока сохраняет свои позиции на вершине рейтинга, семимильными шагами приближается Google. Этот бренд оценивается в $167,7 млрд, что на 27% больше, чем в 2018 году. Всего четыре года назад оценки стоимости брендов Apple и известного всем поисковика отличались более чем в два раза.

Также в пятёрку лидеров рейтинга вошли компании технологического сектора Microsoft ($125,3 млрд) и Amazon ($97 млрд). За год стоимость обоих брендов выросла более чем на 20%. Единственный ИТ-бренд, который за последние 12 месяцев сдал позиции, — это Facebook, занявший пятое место. Только у этого бренда из топ-10 стоимость упала — примерно до $88,9 млрд, что на 6% ниже результата прошлого года.

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Самым ценным брендом за пределами ИТ-рынка стала Coca-Cola. Её бренд оценивается в $59,2 млрд, что на 3% больше, чем в прошлом году. В общем рейтинге у Coca-Cola шестое место.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре компании из Российской Федерации вошли в топ-100 самых дорогих компаний мира по версии Forbes в 2019 году. Так, лидером среди российских компаний в рейтинге стал «Газпром», занимающий 40-е место. Сбербанк находится на 47-м месте, «Роснефть» — на 52-й позиции, «Лукойл» — на 97-м месте.

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