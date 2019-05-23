Новая политика Госбанка Пакистана: резкое повышение ключевой ставки

Исламабад, , 12:35 — REGNUM Государственный банк Пакистана (центробанк) объявил о принятии новой монетарной политики: банк повысил ключевую ставку на 150 базовых пунктов до 12,25%.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Государственный банк стремится обуздать инфляцию в стране, которая угрожает и без того небольшим сбережениям большинства граждан. В марте-апреле 2019 года уровень инфляции составил 8,8−9,4%, что вызвало жесткую критику оппозиционных партий. Кроме того, несмотря на внешние займы, дефицит бюджета растет, а валютные резервы недостаточны для покрытия трехмесячного импорта. Учитывая все симптомы экономического кризиса, финансовый регулятор намерен проводить более сдержанную монетарную политику.

Напомним, что правительство Пакистана и делегация МВФ достигли соглашения по поводу трехлетней кредитной программы на общую сумму 6 миллиардов долларов. Деньги нужны, чтобы помочь стране справиться с экономическим кризисом.