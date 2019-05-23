Корейские бизнесмены намерены сотрудничать с Забайкальем

Чита, , 11:02 — REGNUM В Чите сегодня, 23 мая, проходит российско-корейский деловой форум. Как сообщает пресс-служба губернатора Забайкалья, это мероприятие является результатом встречи главы Забайкальского края Александра Осипова с чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея в Российской Федерации У Юн Гыном в ноябре 2018 года. Именно тогда стороны достигли договоренности об установлении деловых контактов и привлечении инвестиций.

Представители корейской стороны не скрывают, что приоритетным направлением экономического сотрудничества с Россией считают реализацию планов развития регионов Сибири и Дальнего Востока России. В частности, прорабатываются вопросы участия южнокорейских компаний в проектах, реализуемых на территориях опережающего развития и в свободном порте Владивосток.

Что касается Забайкальского края, то до недавнего времени взаимодействие с Республикой Корея практически не осуществлялось.

«Контакты проводились только по линии Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии — международной организации, основанной в 1996 году для содействия формированию системы доверительных отношений и всестороннего развития регионов стран Северо-Восточной Азии», — пояснили в забайкальском правительстве.

Присутствующий в составе корейской делегации заместитель генерального директора торгового отдела генерального консульства Республики Корея во Владивостоке господин Ву Санг Мин отметил, что сегодняшний визит в регион — это первый шаг на пути большого сотрудничества между забайкальскими и корейскими компаниями.

В российско-корейском деловом форуме принимают участие южнокорейские компании, представители организаций, осуществляющих деятельность по поддержке бизнеса — Корпорации развития Забайкальского края, Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций, а также руководители региональных министерств, предприятий края. Потенциал сельскохозяйственной отрасли региона, природных ресурсов, энергетической и строительной сфер представляют руководители профильных министерств. В программе визита — посещение предприятий региона — племенного завода «Комсомолец», тепличного комплекса «Читинский» и других.

Напомним, в 2018 году внешнеторговый оборот Забайкальского края с Кореей составил 11,7 миллиона долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, это больше на 2,83 миллиона долларов (или 31,9%). Забайкальский край экспортирует в Корею только каменный уголь, тогда как импорт в Забайкалье представлен в основном транспортными средствами.