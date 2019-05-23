Депутат Госдумы рассказал, почему ему стыдно за саратовский минстрой

Саратов, , 10:56 — REGNUM На достройку 26 проблемных домов Саратовской области региональные власти просили 17 млрд рублей. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил депутат Госдумы Николай Панков («Единая Россия»), отметив, что ему стыдно «за минстрой области» и уточнив за что именно.

«Понимая отсутствие средств в области и проблему достройки домов обманутых дольщиков, пришел на доклад к Володину. Такое бывает редко, совсем редко. Можно сказать, почти не бывает. Был послан? Да нет, до этого дело не дошло, он человек культурный и сдержанный. Но было стыдно. Не столько за себя, сколько за минстрой области. Они просят 17 млрд рублей на достройку 26 домов», — отмечает депутат, добавляя, что это в 4−6 раз выше стоимости квадратного метра в благотворительном доме, что строит в Елшанке сам спикер Вячеслав Володин.

Николай Панков уточнил, что «в следующих пересчетах стоимость была ниже — 10 млрд рублей».

Депутат планирует провести 24 мая 2019 года «встречу с минстроем и строителями»:

"С вечным вопросом: будем доброе сеять или кого-то сажать? Аграрии всегда говорят, что лучше сеять, чем кого-то сажать. Посмотрим, как думают наши строители. Это шутка».

Напомним, за прошедший период 2019 года минстройЖКХ Саратовской области провело десять внеплановых проверок застройщиков, привлекающих деньги дольщиков. По результатам проверок вынесено 34 постановления о назначении штрафов, восемь предупреждений, 11 предписаний об устранении нарушений долевого законодательства. В двух случаях материалы переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. Среди чаще всего встречаемых недочётов в работе строительных компаний — нарушение требований к квартальной отчётности и раскрытию данных в единой информационной системе жилищного строительства.

На начало марта 2019 года в областном реестре объектов незавершенного строительства, по которым застройщиками не были выполнены обязательства перед дольщиками, числятся 44 объекта, количество пострадавших семей — 5016, но в реестре из них пока только 1554 человека. Больше всего пострадавших, а именно 372 семьи, числятся по жилому дому, который возводился на пересечении улиц Алексеевская, Наумовская, Рябиновская и Добряковская в Кировском районе Саратова, застройщик — ЖСК «Оптимист-2000». Планируемый срок сдачи в эксплуатацию в реестре по нему — четвёртый квартал 2020 года.