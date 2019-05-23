У главы минсельхоза Камчатки обнаружилось 118 млн кв. м земли

Петропавловск-Камчатский, , 11:02 — REGNUM Чиновники правительства Камчатки отчитались о своих доходах. Самым основательным и зажиточным оказался министр сельского хозяйства Александр Кучеренко, имеющий в своем распоряжении 118 млн кв. м земли. Доход министра за 2018 год — 3,2 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Губернатор Камчатки в 2018 году стал беднее почти на миллион рублей

В собственности у министра сельского хозяйства Александра Кучеренко 7 земельных участков, их общая площадь превышает 2 млн кв. метров. Еще 9 участков определены как долевая собственность. В общем, площадь земельных угодий министра составляет 118 млн кв. метров. Это порядка 120 кв. километров или 12 000 гектаров. Еще у министра имеется два автомобиля — «Ниссан Патрол», «Тойота-Дюна», три трактора и резиновая лодка. Годовой доход Александра Кучеренко составил 3 млн 173 тыс. 170 рублей. Собственного жилья министр не имеет.

Самым богатым чиновником камчатского правительства стал министр территориального развития Сергей Лебедев с годовым доходом в 12,1 млн рублей. В собственности у него две квартиры (56 и 90 кв. м), снегоход и три автомобиля — «Хаммер Н3», «Исузу Визард» и «Ниссан-Сафари».

Самым бедным в правительстве оказался министр спорта Константин Хмелевский. Его доход в 2018 году составил 2 млн 11 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Илюхин в 2018 году стал беднее почти на миллион рублей в сравнении с 2017 годом. Согласно декларации в минувшем году глава полуострова заработал 8,59 млн рублей. Из декларации 2018 года губернатора исчезли жилой дом, квартира, два земельных участка и одно машиноместо. Если бы речь шла о продаже, доход губернатора увеличился бы, но этого не произошло. Куда подевалась недвижимость Владимира Илюхина, осталось загадкой.