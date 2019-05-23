Уже три китайских авиаперевозчика требуют у Boeing компенсаций за 737 Max

Пекин, , 10:47 — REGNUM Уже три крупнейшие авиакомпании Китая официально запросили у американской компании Boeing компенсаций за невозможность использовать приобретенные ими самолеты 737 Max в связи с временной приостановкой их полетов после недавней катастрофы, сообщает 22 мая агентство Синьхуа.

Авиакомпании Air China, China Southern Airlines и China Eastern Airlines также ожидают получить материальные выплаты в связи с задержкой поставок новых самолетов, которые ими были приобретены ранее у американского производителя и не были допоставлены.

Авиакомпания China Southern Airlines сообщила о приостановке коммерческих полетов 24 самолетов Boeing 737 Max с 11 марта 2019 года. Китайские авиаперевозчики имеют в общей сложности 96 самолетов 737 Max 8, из которых 14 принадлежат China Eastern Airlines и еще 15 Air China.

Напомним, что 10 марта 2019 года авиалайнер 737 Max, принадлежавший эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпел крушения сразу после взлета из столицы Эфиопии Аддис-Абебы. Все 157 человек, находившиеся на борту, погибли, включая восемь граждан Китая. Трагедия стала уже второй с самолетом этой модели с октября 2018 года.

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