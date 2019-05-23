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На рыбинском «ОДК-Сатурн» могут запретить пользоваться смартфонами

Экономика

В целях производственной дисциплины

На рыбинском «ОДК-Сатурн» могут запретить пользоваться смартфонами
Иллюстрация: Yarregion.ru
«ОДК Сатурн»

Ярославль, 23 мая 2019, 10:40 — REGNUM  В Ярославской области на предприятии «ОДК-Сатурн» могут запретить использование телефонов с камерами и выходом в интернет. Об этом сообщает портал YarNews со ссылкой на руководство предприятия.

Планы по запрету смартфонов для предприятия, где производят двигатели для самолетов (в том числе SaM-146 для Sukhoi Superjet-100) обсуждают в социальных сетях сотрудники завода.

«В настоящее время вопрос о запрете на использование сотовых телефонов с видео и фото возможностями, выходом в Интернет обсуждается, мера вводится в связи с производственной необходимостью в целях повышения производственной дисциплины и минимального отвлечения от выполнения служебных обязанностей. Она будет действовать для всех сотрудников компании. В настоящее время на многих госпредприятиях введены подобные меры. ПАО «ОДК-Сатурн» входит в Госкорпорацию «Ростех». Запрета на мобильную связь сотрудников ПАО «ОДК-Сатурн» нет и не будет», — пояснила порталу YarNews директор по связям с общественностью Любовь Калинина.

Завод также работает на оборонную отрасль, запрет гаджетов может быть связан и с режимом секретности.

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