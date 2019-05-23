В Алма-Ате обсудили проблемы интеграции стран Туркестана

Нур-Султан, , 10:45 — REGNUM Вопросы интеграции стран Туркестана обсудили участники круглого стола «Региональная интеграция в Центральной Азии» в рамках XVI Евразийского медиафорума, сообщает 24 мая издание Zakon.kz.

Участники мероприятия подчеркнули, что страны Туркестана имеют культурные, исторические и политические общие основания. Несмотря на это, многие эксперты отмечают, что страны регионы слабо интегрированы между собой.

Во время обсуждения темы аналитики отметили, что интеграция стран в будущем может улучшить доступ к рынкам товаров, энергии, финансов и трудовых ресурсов. Участники круглого стола также обсудили проблемы в области водных ресурсов, безопасности и приграничного сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, 22−24 мая в Алма-Ате проходит XVI Евразийский медиафорум, в котором принимают участие 7,5 тыс. представителей медиасообщества, в том числе 700 экспертов из 60 стран мира. Тема форума: «Мир сегодня — трансформация реальности».

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