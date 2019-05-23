Четверг, 23 Мая 2019 года
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Компании Германии планируют инвестировать в развитие Туркестанской области

Экономика

23 мая аким (глава) Туркестанской области Умирзак Шукеев встретился с представителями союза германской экономики

Туркестан, Казахстан, 23 мая 2019, 10:24 — REGNUM  Инвестиции производство электроэнергии, развитие ЖКХ и туризма в Туркестанской области Казахстана планирую направить немецкие компании. Об этом заявил посол Германии в Казахстане Тило Клинер, сообщили в пресс-службе акимата (администрации) Туркестанской области.

23 мая аким (глава) региона Умирзак Шукеев встретился с представителями союза германской экономики. На встрече исполнительный директор компании ILF Business Consult Адреас Линке заявил, что готов построить в регионе гибридную электростанцию на основе солнечных панелей.

Представитель компании Bosh Владимир Коломыцын заявил о готовности предоставить региону котельные для системы отопления. Компания Petroline подтвердила готовность предоставить оборудование для переработки мусора и очистки воды.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая в Нур-Султане прошло 17-е заседание казахстанско-германской межправительственной комиссии по вопросам этнических немцев, проживающих на территории Казахстана. Представители республики обратились к немецкой делегации с просьбой упростить визовый режим.

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Экономика Казахстана
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