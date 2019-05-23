В Тульской области вывоз мусора взяли под онлайн-контроль

Тула, , 10:14 — REGNUM Интерактивный сервис контроля вывоза мусора с контейнерных площадок в режиме реального времени запущен региональными операторами совместно с правительством Тульской области по предложению партии «Единая Россия», сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона 23 мая.

Водителям мусоровозов выданы мобильные устройства с установленной программой. Водитель фотографирует площадки до и после загрузки контейнеров, фотографии сразу автоматически попадают на карту. Как пояснили в управлении пресс-службы, из памяти планшета снимки загрузить невозможно, это гарантия честности работы сервиса. Как только снимок отправляется, пиктограмма контейнерной площадки на кате становится зеленой. До этого она может быть или красной — мусор не вывезли в прошлый период, или желтой — вывоз ожидается. Все контейнерные площадки занесены на карту с указанием номера, владельца, обслуживающей организации, графика вывоза.

«Довести новую систему вывоза твердых коммунальных отходов до совершенства можно только совместными усилиями власти, региональных операторов и общественности. Интерактивная карта — это эффективный инструмент контроля ситуации в режиме реального времени. С ее помощью мы получим необходимый результат значительно быстрее», — отметил губернатор Алексей Дюмин.

В настоящее время сервис запущен в пилотном режиме. В обкатке нового сервиса участвуют девять муниципальных образований, которые обслуживает региональный оператор «МСК-НТ», а также Центральный район Тулы, находящийся в зоне ответственности компании «Хартия». В течение июня будут подключены все остальные территории.

Отметим, что пока подобный сервис, открытый для всех граждан и организаций через интернет, — пока единственный в России. Перейти на него можно с сайта тульского регионального отделения партии «Единая Россия».