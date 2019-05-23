От «схватки» США с Китаем начали страдать другие страны

Москва, , 10:12 — REGNUM В торговую войну США и Китая закономерно втягиваются и другие страны, чьи компании зависят от американских рынков сбыта, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Справедливо задать вопрос: а чем могут ответить китайские власти на такое беспредендетное давление США? Что касается производства микроэлектроники, то Китай могут прекратить поставки редкоземельных металлов, которые используются в ее производстве», — пояснил политолог.

Китай контролирует порядка 95−97% мирового производства редкоземельных элементов (rare earth elements). Это скандий, иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций. Если дойдет до такого шага, то обрушатся акции многих компаний.

«Стоит обратить внимание, что Россия не так зависит от американского рынка и это ответ на вопрос: почему США при всей их грозной риторике не оказывают такого давления на нашу страну. В конце концов вся их санкционная или торговая война имеет в первую очередь цель экономическую, что и показывает схватка с Китаем», — высказал своё мнение Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, японская компания Panasonic приняла решение остановить все торговые операции с китайской Huawei.

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