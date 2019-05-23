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Мексике грозит снижение нефтедобычи без торгов по участкам

Экономика

Об этом предупредила ассоциация Amexhi

Мексике грозит снижение нефтедобычи без торгов по участкам
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Мехико, 23 мая 2019, 10:22 — REGNUM  Частные компании сократят добычу нефти в Мексике с 2027 года, если власти не проведут дополнительные торги по участкам. Об этом говорится в сообщении Amexhi — ассоциации углеводородных компаний.

В настоящее время участники ассоциации добывают 31 тыс. баррелей в сутки на участках, полученных в результате мексиканской энергореформы 2013 года. К 2024 году они намерены увеличить добычу до 280 тыс. баррелей, однако без дополнительных торгов уровень добычи начнет снижение в 2027 году, предупредили в Amexhi.

Ассоциация Amexhi была создана в 2015 году и сегодня объединяет около 50 компаний, включая «Лукойл», Deutsche Erdoel, BP, Exxon, Total и другие. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее заявил, что торгов по участкам углеводородов в стране не будет до 2021 года, однако действующие контракты с иностранными компаниями останутся в силе.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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