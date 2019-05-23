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Курс китайской валюты ослаб до 6,8994 юаня за доллар США

Экономика

Третий день подряд его ослабление носит вялый характер — на два базисных пункта в день

Курс китайской валюты ослаб до 6,8994 юаня за доллар США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Валюта

Пекин, 23 мая 2019, 10:02 — REGNUM  Центральный паритетный курс китайской валюты продолжил свое вялое ослабление после мощного падения предыдущих недель, сообщает 23 мая агентство Синьхуа.

Курс составил 6,8994 юаня за доллар США, что на два базисных пункта ниже, чем днем ранее. При этом и 22 мая, и 21 мая наблюдалось идентичное падение курса на два базисных пункта.

По мнению ряда экспертов, ослабляя юань, Китай пытается дать асимметричный ответ США, которые развязали против него новый раунд торговых войн, начав атаку на компанию Huawei и введя торговые пошлины на ряд продуктов из КНР на общую сумму $200 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Юань продолжает незначительно слабнуть по отношению к доллару США

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