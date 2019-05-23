Рубль: появились причины для девальвации

Москва, , 09:52 — REGNUM Начала торгов сегодня, 23 мая, может стать оптимистичным для рубля под влиянием прошедших 22 мая продаж ОФЗ Минфином. Однако затем во второй половине дня можно ждать распродажи рубля по отношению к евро и доллару, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.

«Во-первых, отметим, что Минфин РФ разместил уже 330 млрд руб. ОФЗ по номиналу, выполнив 55% от плана на 2019 год менее, чем за пять месяцев. Устойчивый высокий интерес к гособлигациям говорит за продолжение тренда по снижению доходностей. Это как раз и станет причиной для распродаж по рублю.

Во-вторых, стоит обратить внимание, что индекс доллара США, под влиянием неопределенности их отношений с Китаем, может продолжить восходящее движение еще на 1−1,3%, что обязательно скажется распродажами валют развивающихся стран», — пояснила эксперт.

Кроме того, на международной арене ситуацию по долговому рынку России воспринимают как сильный сигнал противостояния западным санкциям. Так, рекордные продажи российского государственного долга в 2019 году позволят стране противостоять более жестким санкциям США в отношении суверенных облигаций, если риски таковых материализуются.

«Также 23 мая стоит обратить внимание на динамику рынка энергоресурсов. Падение стоимости барреля нефти будет поводом для дополнительного негатива на валюты нефтезависимых стран. Пока что спекулянты не учитывают цены на нефть в своих торговых решениях, но они обязательно станут причиной резкой девальвации рубля.

То есть с позиции спекулянтов дешевеющая нефть пойдет накопительным эффектом для аргументации продаж рубля. Сегодня максимальным уровнем роста рубля против евро будет отметка 71,20, а против доллара США 63,80», — полагает Сальникова.

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