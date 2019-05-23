Покупка контейнеров для ТКО обойдётся бюджету Кузбасса в 25 млн рублей

Кемерово, , 09:52 — REGNUM Контейнеры для твёрдых коммунальных отходов для частных секторов юга Кузбасса изготовят в исправительном учреждении ЛИУ-16 в Абагуре-Лесном, сообщили ИА REGNUM в компании «ЭкоТек», которая является региональным оператором на данной территории региона.

Из регионального бюджета выделено 25 миллионов рублей на покупку контейнеров для частного сектора. Крупный контракт исполняют осуждённые колонии ЛИУ-16. Они должны изготовить порядка 700 контейнеров различного объёма: 0,75 м3 и 7,8 м3. Первые контейнеры уже в мае должны отправиться в Мыски. От администрация этого города поступил самый крупный заказ — на 436 контейнеров объёмом 0,75 м3. На очереди — Новокузнецк. Сюда в начале июня должны доставить 50 контейнеров объёмом 0,75 м3. После чего будут изготовлены 162 больших «бункеров» объёмом 7,8 для частного сектора Прокопьевска. Заявки подали также Осинники, Междуреченск, Прокопьевский и Таштагольский район.

«Мы оценили качество изготовления контейнеров. Они соответствуют требованиям технического стандарта. Держим на контроле поставку контейнеров в муниципалитеты, чтобы оперативно наладить вывоз отходов», — прокомментировал управляющий директор ООО «ЭкоТек» Андрей Функ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общая сумма долгов за услугу «Обращение с ТКО» жителей юга Кузбасса и юридических лиц перевалила за 400 миллионов рублей. К работе по взысканию долгов подключились судебные приставы.

Напомним, к работе в качестве регионального оператора по обращению с отходами на юге Кузбасса «ЭкоТек» приступил с 1 июля 2018 года. А с 1 января 2019 года в РФ установлен новый порядок начисления и оплаты услуг за вывоз и утилизацию мусора — платёж из тарифа ЖКХ вынесен в отдельную строчку.

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