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Центробанк Узбекистана выдал лицензию банку из Казахстана

Экономика

Лицензия на банковские операции на территории Узбекистана выдана АО «Тенге банк»

Ташкент, 23 мая 2019, 09:34 — REGNUM  Центральный банк Узбекистана выдал лицензию дочерней компании АО «Народный банк Казахстана» на осуществление банковской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка Узбекистана.

Отмечается, что лицензия на банковские операции на территории республики выдана АО «Тенге банк», которое является дочерней структурой казахстанского «Народного банка».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта председатель правления АО «Народный банк Казахстана» Умут Шаяхметова заявила, что банк планирует получить лицензию в Узбекистане в апреле 2019 года. По её словам, Узбекистан станет шестой страной, в которой будет открыт филиал «Народного банка».

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