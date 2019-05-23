Санкции США против Венесуэлы увеличили спрос на российскую нефть

Москва, , 09:25 — REGNUM Спрос на российскую нефть Urals вырос на фоне санкций Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы и Ирана, заявил министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, ограничительные меры и другие геополитические факторы привели к тому, что нефтеперерабатывающий сектор испытывает нехватку тяжелой нефти, которая импортировалась из Венесуэлы, и отчасти Ирана.

«Трудно сказать, за чей счет будут восстановлены поставки тяжелых сортов нефти, но их дефицит подтверждают положительные премии Urals и растущие дисконты WTI к Brent», — отметил министр в интервью газете Asharq al Awsat.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что США после перерыва возобновили закупки нефти из Венесуэлы. В частности, в период с 11 по 17 мая поставки нефти из Венесуэлы в США составили 49 тысяч баррелей в сутки.

Читайте также: МИД РФ прокомментировал возобновление закупок США нефти в Венесуэле