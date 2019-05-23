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Санкции США против Венесуэлы увеличили спрос на российскую нефть

Экономика

Нефтеперерабатывающий сектор испытывает нехватку тяжелой нефти

Санкции США против Венесуэлы увеличили спрос на российскую нефть
Иван Шилов © ИА REGNUM
Российская нефть

Москва, 23 мая 2019, 09:25 — REGNUM  Спрос на российскую нефть Urals вырос на фоне санкций Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы и Ирана, заявил министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, ограничительные меры и другие геополитические факторы привели к тому, что нефтеперерабатывающий сектор испытывает нехватку тяжелой нефти, которая импортировалась из Венесуэлы, и отчасти Ирана.

«Трудно сказать, за чей счет будут восстановлены поставки тяжелых сортов нефти, но их дефицит подтверждают положительные премии Urals и растущие дисконты WTI к Brent», — отметил министр в интервью газете Asharq al Awsat.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что США после перерыва возобновили закупки нефти из Венесуэлы. В частности, в период с 11 по 17 мая поставки нефти из Венесуэлы в США составили 49 тысяч баррелей в сутки.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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