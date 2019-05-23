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В Ярославле определили победителей конкурса «Человек труда»

Экономика

Награды получат 18 человек

В Ярославле определили победителей конкурса «Человек труда»
Иллюстрация: «Славнефть-ЯНОС»
Артем Иванов

Ярославль, 23 мая 2019, 09:22 — REGNUM  В Ярославле подвели итоги конкурса «Человек труда — сила, надежда и доблесть Ярославля». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города. Победителями конкурса стали 18 человек — сотрудников различных предприятий и организаций.

Награды получат сотрудники таких предприятий как «Славнефть-ЯНОС», «Северная железная дорога», химзавод «Луч», «Ярославский судостроительный завод», «Ярославский завод дизельной аппаратуры», «Железобетон», «Красный Перекоп», «Пивоваренная компания «Балтика» — «Пивзавод «Ярпиво»; «Ярославль-Резинотехника»; «РЦ «Технотайр».

Так, награду получил оператор технологических установок ПАО «Славнефть-ЯНОС» Артем Иванов. Он работает на предприятии с 2001 года, за это время окончил Ярославский государственный технический университет и неоднократно поощрялся администрацией цеха за добросовестный труд.

«Артем Михайлович — один из лучших работников нашего цеха. Это настоящий производственник, на которого можно положиться. Работа на крупном современном предприятии сегодня требует широкого кругозора. Нужно обладать множеством не только профессиональных, но и человеческих качеств — выдержкой, умением общаться с людьми, желанием работать, учиться и учить. У Артема все это есть. Он современный человек, с которым просто интересно общаться, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM начальник цеха №1 ПАО «Славнефть-ЯНОС» Михаил Пихтов.

Артем всерьез увлечен спортом, занимается волейболом и лыжами и выступает не только на уровне заводских соревнований, но и в чемпионатах города, области, спартакиадах «Газпром нефти».

Помимо коммерческих предприятий и организаций в конкурсе принимают участие государственные и муниципальные учреждения. В этом году победителями стали сотрудники «Центральной библиотечной системы города Ярославля» (в том числе руководитель библиотеки Елена Ахметдинова), Центральной городской больницы, школ № 41, 70 и 74, центра детского творчества «Россияне», Ярославской государственной сельскохозяйственной академии.

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