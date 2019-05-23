Газпром объявил о намерении достроить газопровод до алтайского райцентра

Москва, , 09:23 — REGNUM По итогам состоявшейся 22 мая в Москве рабочей встречи губернатора Алтайского края Виктора Томенко и члена правления ПАО «Газпром», начальника Департамента по работе с органами власти России Владимира Маркова были подтверждены планы по завершению строительства газопровода до села Ребриха. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Известно, что в ходе этой встречи обсуждались также вопросы взаимодействия нового правительства Алтайского края и компании «Газпром» с целью дальнейшей газификации региона и рассмотрена реализация ряда других направлений совместной работы.

Напомним, проект газификации Алтайского края осуществляется с 1995 года в рамках трех программ: федеральной («Устойчивое развитие сельских территорий на 2014—2017 годы и на период до 2020 года»), краевой («Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами на 2014—2020 годы») и инвестиционной программы публичного АО «Газпром». В соответствии с подписанными соглашениями, до 2020 года Газпром обязался инвестировать около 2,5 миллиарда рублей в строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции в Ребрихе.

Но как отметил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев, в 2018 году строительство остановилось из-за проблем Газпрома с подрядчиком. О характере возникших сложностей не сообщается, хотя ещё в середине апреля 2019 года краевые власти заявили, что плановые показатели 2018 года по газификации Алтайского края выполнены в полном объеме. Введено в эксплуатацию 153,7 км газопроводов, газифицировано 4497 домовладений и 107 котельных. На данные цели было направлено 606,7 млн рублей из различных источников. В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию 120 км газопроводов, в том числе 76 км за счет средств ПАО «Газпром», газифицировать 4500 домовладений и 100 котельных. На данные цели будет направлено 733,1 млн рублей.

Вместе с тем, «виновными» в препятствовании расширению программы газификации региона алтайские власти считают местное население. Судя по словам начальника отдела по газификации управления жилищно-коммунального хозяйства минстроя Алтайского края Игоря Хроменкова, которые цитирует официальный сайт алтайского парламента, местные жители потребляют мало природного газа в газифицированных населённых пунктах.

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