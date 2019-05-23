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Компания SK Telecom удостоена премии Small Cell Award

Экономика

Южнокорейская компания была удостоена премии за разработку первого в мире ретранслятора 5G

Компания SK Telecom удостоена премии Small Cell Award
Иллюстрация: Цитата к/ф Матрица. реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США
Крупный бизнес

Лондон, 23 мая 2019, 09:25 — REGNUM  Южнокорейский оператор связи SK Telecom был удостоен премии Small Cell Award 2019 в столице Великобритании 21 мая. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, компания была удостоенная данной премии за разработку первого в мире радиочастотного ретранслятора 5G (3,5 ГГц) в 2018 году.

Small Cell Award — международная премия в области информационных технологий, проводящаяся ежегодно с 2009 года и известная форумом Small Cell Forum. Известно, что в форуме принимают участии ведущие операторы мобильной связи, таких как AT&T, Vodafone, NTT docomo, а так же более 90 производителей телекоммуникационного оборудования, включая Samsung Electronics, Huawei и Ericsson.

«Это награда является признанием того, что усилия нашей компании по разработке и коммерциализации передовых технологий признаны во всем мире. Мы продолжим работать в данной сфере, чтобы улучшить качество обслуживания сетей 5G», — сообщил представитель компании SK Telecom.

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Крупный бизнес
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