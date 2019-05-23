Доходы страховых компаний Казахстана за четыре месяца выросли на 26%

Нур-Султан, , 09:21 — REGNUM Доходы страховых компаний Казахстана по итогам января-апреля 2019 года выросли на 133,2 млрд тенге ($352 млн), что на 25,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 23 мая сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Доля доходов страховых компаний от инвестиционной деятельности составила 16,4%, от страховой деятельности — 83,1%. Чистая прибыль компаний выросла на 6,6%, до 21,3 млрд тенге ($56,3 млн).

На первом месте по объему прибыли страховая компания «Евразия» — 8,9 млрд тенге ($23,5 млн), на втором месте Nomad Life — 2,8 млрд тенге ($7,4 млн), на третьем «Виктория» — 1,9 млрд тенге ($5 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 апреля 2019 года объем активов страховых компаний Казахстана составил 1,1 трлн тенге ($2,9 млрд), что на 16,9% больше, чем годом ранее.

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