Сборку узбекских автомобилей начнет компания «Дервейс» в Карачаево-Черкесии

Черкесск, , 09:13 — REGNUM В Карачаево-Черкесии откроется производство автомобилей Ravon. Их будут собирать на базе автомобильной компании Derways. К сборке завод приступит уже во втором полугодии 2019 года. Об этом в ходе своего ежегодного обращения к парламенту республики 22 мая сообщил глава региона Рашид Темрезов.

«В рамках сотрудничества России с республикой Узбекистан были утверждены перспективные совместные проекты, в число которых включен проект фирмы «Дервейс», — рассказал Темрезов.

Он отметил, что на автозаводе сложилась непростая ситуация — производство китайских машин марок Lifan и Chery приостановлено. Поэтому компания планирует взяться за новый проект с узбекским производителем автомобилей. В настоящий момент «Дервейс» проходит процедуру сертификации производства.

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Как сообщало ИА REGNUM, информация о том, что первый в России частный автозавод «Дервейс» может запустить линию по сборке автомобилей узбекского бренда Ravon (экс-Daewoo), появилась еще в апреле 2019 года. Автомобили Ravon являются производной от американского Chevrolet. Этот бренд принадлежит предприятию «Узавтосаноат», который является совместным проектом американского концерна General Motors и правительства Узбекистана.

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