Saudi Aramco отказалась участвовать в проекте «Новатэка»

Москва, , 09:22 — REGNUM Переговоры об участии нефтяной компании Saudi Aramco в новый СПГ-проект «Новатэка» «Арктик СПГ — 2» прекращены по инициативе саудовской стороны. Об этом 23 мая пишут «Ведомости», ссылаясь на близкие к обеим сторонам источники.

«Сделки больше нет, потому что «Новатэк» отдал ее [долю] Китаю», — пояснил один из собеседников издания.

Отмечается, что саудовскую компанию не устроили предлагаемые российской стороной условия. Кроме того, руководителей Saudi Aramco беспокоили возможные санкционные риски.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте стало известно о намерении Saudi Aramco приобрести 30% дочерней компании «Новатэка» «Арктик СПГ — 2». Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отмечал тогда, что национальный нефтяной гигант намерен выйти на мировой газовый рынок.

«Новатэк» планирует запустить первую очередь завода «Арктик СПГ — 2» в первом квартале 2023 года. Ресурсной базой проекту служит Утреннее месторождение на полуострове Гыдан.

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