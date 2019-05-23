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Доходы компаний Казахстана от услуг мобильной связи сократились на 6%

Экономика

Доходы компаний от реализации интернет-услуг выросли на 14%

Доходы компаний Казахстана от услуг мобильной связи сократились на 6%
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Нур-Султан, 23 мая 2019, 09:08 — REGNUM  Доходы казахстанских компаний от реализации услуг на рынке телекоммуникаций по итогам января-апреля 2019 года выросли на 5,5%, до 252,2 млрд тенге ($666 млн). Об этом 23 мая сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Доходы компаний от реализации интернет-услуг выросли на 14%, до 90,6 млрд тенге ($239 млн). При этом доходы от реализации услуг мобильной связи сократились на 6,4%, до 68,4 млрд тенге ($181 млн).

Объем услуг по передачи данных вырос на 47,6%, до 15,5 млрд тенге ($41 млн). Услуги местной телефонии сократились на 6,7%, до 12,5 млрд тенге ($33 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-февраля 2019 года доходы от реализации услуг на рынке телекоммуникаций Казахстана достигли 124,9 млрд тенге ($331 млн по курсу на 15 марта), что на 5,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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Экономика Казахстана
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