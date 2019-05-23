Golden Blue и Carlsberg Group подписали меморандум о взаимопонимании

Сеул, , 08:51 — REGNUM Представители южнокорейской компании Golden Blue подписали меморандум о взаимопонимании с представителями датской пивоваренной компанией Carlsberg Group. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Известно, что подписание документа состоялось в офисе, выкупленном у южнокорейской компании Golden Blue, между главой Golden Blue Ким Дон Уком и вице-президентом компании Carlsberg Group по Азиатско-Тихоокеанскому региону Андерсом Рудом Йоргенсеном (Anders Rud Jorgensen).

Известно, что южнокорейская компания начала импортировать и распространять датское пиво премиум-класа в мае прошлого года.

«Для нас большая честь наладить партнерские отношения с ведущей пивоваренной компанией в мире, — сказал глава Golden Blue. — Мы сделаем все возможное, чтобы увеличить продажи напитков Carlsberg Group в нашей стране».