Четверг, 23 Мая 2019 года
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Golden Blue и Carlsberg Group подписали меморандум о взаимопонимании

Экономика

Южнокорейская компания займется продвижением напитков датской компании на территории страны

Сеул, 23 мая 2019, 08:51 — REGNUM  Представители южнокорейской компании Golden Blue подписали меморандум о взаимопонимании с представителями датской пивоваренной компанией Carlsberg Group. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Известно, что подписание документа состоялось в офисе, выкупленном у южнокорейской компании Golden Blue, между главой Golden Blue Ким Дон Уком и вице-президентом компании Carlsberg Group по Азиатско-Тихоокеанскому региону Андерсом Рудом Йоргенсеном (Anders Rud Jorgensen).

Известно, что южнокорейская компания начала импортировать и распространять датское пиво премиум-класа в мае прошлого года.

«Для нас большая честь наладить партнерские отношения с ведущей пивоваренной компанией в мире, — сказал глава Golden Blue. — Мы сделаем все возможное, чтобы увеличить продажи напитков Carlsberg Group в нашей стране».

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