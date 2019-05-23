Реальная зарплата хабаровских учителей ниже, чем в отчётах чиновников

Хабаровск, , 08:56 — REGNUM Заработная плата, которую получают учителя Хабаровского края, намного ниже той, которую «рисуют» в своих отчётах чиновники. В образовании региона не хватает более 500 педагогов, дефицит кадров растёт. Об этом сообщила депутат Законодательной думы края Ирина Белова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В школах Хабаровского края, по данным депутата Ирины Беловой, не хватает более 500 учителей. Майские указы президента России о повышении зарплат педагогам выполняются в крае формально, очень многие педагоги и близко не имеют средний по экономике заработок в 43 тыс. рублей.

«Я постоянно общаюсь с учителями по всему краю и знаю реальную картину с зарплатами в образовании. Сегодня молодой специалист, чтобы довести свой доход до уровня выживания в 30−35 тыс. рублей, должен брать по 30 и более учебных часов в неделю. А это почти две ставки. И это при том, что президент России Владимир Путин в майских указах поставил задачу сделать прорыв и попасть в десятку лучших стран по качеству образования. А для этого должны произойти качественные изменения в кадровом составе образования, материальной базе отрасли, а главное — необходимо поднять на должный уровень статус учителя», — привело слова парламентария ИА Амурмедиа.

По данным Хабаровскстата, образовательная отрасль Хабаровского края несёт тяжелые потери с 2012 года. За последние пять лет число специалистов в образовании сократилось с 57 072 до 52 245, то есть на 4 827 человек.

«Если учитель работает на износ — о каком качестве образования можно говорить?», — задала вопрос депутат.

По мнению Ирины Беловой, учитель должен работать на одну ставку, получая при этом достойный доход.

«Доход учителя должен обеспечиваться базовым окладом, а не манипуляциями со статистикой, когда при расчёте средней заработной платы учителя учитываются и компенсации за ЖКХ, надбавки за стаж и квалификацию. Чтобы совершить прорыв в образовании, нужно сообща, и профильному министерству, и депутатам искать прорывные технологии. Для начала надо признать, что система оплаты труда учителя далеко не идеальна. Она не создаёт комфортных условий труда педагога. В настоящее время федеральное казначейство строго следит за тем, чтобы заработок педагога не превышал средний по региону: 43 тыс. рублей. Когда поднимали зарплату врачам, предел установили в 200% от средней по экономике. Почему бы не применить такой же принцип к учителям?», — считает Ирина Белова.

Депутат сообщила, что намерена инициировать подготовку предложения от Хабаровского края в Госдуму России по этому поводу. Помимо этого, Белова считает, что нужно навести порядок в распределении тех выплат, которые полагаются педагогам по существующему законодательству.

Как сообщало ИА REGNUM, у многих регионов ДФО возникли сложности с исполнением майских указов президента в части повышения зарплат бюджетникам. В частности, минфин Колымы не перечислил деньги на эти цели, в связи с чем, по словам мэра Магадана Юрия Гришана, повышение в апреле 2019 года выплачивалось за счёт будущих зарплат ноября — декабря.