Объем производства в машиностроении Казахстана вырос на 18%

Нур-Султан, , 08:49 — REGNUM Объем производства в машиностроении Казахстана по итогам января-апреля 2019 года составил 359,4 млрд тенге ($949 млн), что на 17,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 23 мая сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Объем производства автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов за отчетный период вырос на 58,9%, до 83,9 млрд тенге ($222 млн). При этом производство компьютеров, электронной и оптической продукции сократилось на 39,1%, до 8,3 млрд тенге ($22 млн).

Объем производства в Восточно-Казахстанской области вырос на 33,8%, до 63,5 млрд тенге ($168 млн), в Кустанайской области — в 2,1 раза, до 50,3 млрд тенге ($133 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля аким (глава) Кустанайской области Казахстана Архимед Мухмабетов заявил, что в регионе планируют наладить производство тракторов марки «Кировец», а также специальной техники и автокомпонентов «КамАЗ».

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