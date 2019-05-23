Обанкрочен завод, который не достроили из-за «обвала» «Татфондбанка»

Казань, , 08:33 — REGNUM Решением Арбитражного суда Татарии обанкрочен одноимённый оператор завода по производству синтетических моющих средств, который построили на 70% и стройка остановилась, так как основной инвестор — «Татфондбанк» лишился лицензии и стал банкротом. В отношении ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» на шесть месяцев введено конкурсное производство, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, ООО «Завод по производству синтетических моющих средств», учреждённое в ноябре 2010 года, чьим единственным владельцем был его же директор Юрий Ляшенко, должно было выступить оператором крупного инвестиционного проекта. Строительство планировалось на заёмные средства.

На заводе, в реализации проекта которого участвовал один из крупнейших налогоплательщиков Татарии — АО «Нэфис Косметикс» — Казанский химический комбинат имени М. Вахитова Мыловаренный и свечной завод № 1 бывших Крестовниковых, планировали выпускать широкий ассортимент порошков, используя технологии «Shugi» компании HOSOKAWA MICRON. Реализация проекта стоимостью около 5 млрд рублей должна была дать также 200 рабочих мест.

Когда проект был реализован на 70%, у «Татфондбанка», кредитовавшего стройку, отозвали лицензию и признали его банкротом. Недофинансированность проекта составила около 500 млн рублей, стройка встала, иные кредитные организации не захотели предоставить кредит.

С учётом того, что у ООО имелись ежемесячные обязательства по уже предоставленной ТФБ части кредита, а производственная деятельность не велась, долги росли ежемесячно. Ситуация усугубилась в 2018 году, когда из проекта вышло АО «Нэфис Косметикс», взыскав вложенные 927,597 млн рублей.

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В середине июня 2018 года собственник ООО принял решение о ликвидации, а позднее в суд поступили несколько исков о банкротстве общества. Один из них, поданный тверским ООО «Анкор», чьим процессуальным правопреемником стал ТФБ, был удовлетворён.

«Признать ликвидируемого должника — общество с ограниченной ответственностью «Завод по производству синтетических моющих средств» (ИНН 1 655 203 620, ОГРН 1 101 690 065 190), несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев до 15 ноября 2019 года. Утвердить конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью «Завод по производству синтетических моющих средств» (ИНН 1 655 203 620, ОГРН1 101 690 065 190), Латыпова Равила Умяровича, члена Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих», адрес для направления корреспонденции: 125 190, г. Москва, а/я 20», — уточняется в результативной части решения, которое ещё может быть обжаловано, но подлежит исполнению немедленно.

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