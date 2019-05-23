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Казахстан отменил запрет на ввоз овощей и фруктов из Киргизии

Экономика

Запрет был снят с 22 мая 2019 года

Нур-Султан, 23 мая 2019, 08:30 — REGNUM  Казахстан снял временный запрет на импорт семенного картофеля, яблок и хурмы из Киргизии, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Киргизии.

По данным ведомства, казахстанская сторона с 22 мая сняла запрет, который был введен 19 февраля 2019 года. Решение было принято по итогам переговоров представителей министерств сельского хозяйства двух стран, которые прошли 13−14 мая в Нур-Султане.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля заместители председателей правительств Казахстана и Киргизии Женис Касымбек и Жениш Разкаов договорились об условиях для отмены запрета на ввоз овощей и фруктов из Киргизии. Запрет был снят после проверки казахстанской комиссией системы ветеринарного контроля в Киргизии.

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