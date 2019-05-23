Банк России готовит иски к разорившимся пенсионным фондам

Москва, , 08:28 — REGNUM Центробанк ведет юридическую работу для подачи исков к руководству некоторых негосударственных пенсионных фондов (НПФ), нацеленных на возмещение убытков. Об этом рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям».

Она отметила, что результаты работы у разных НПФ разные, разброс доходности достаточно большой. ЦБ создавал и создает стимулы для повышения эффективности управления пенсионными накоплениями, в частности, вводит так называемую фидуциарную ответственность НПФ.

«Это означает, что они должны возмещать убытки, если будет доказано, что они вложились в активы не на наилучших условиях, существующих на рынке», — пояснила глава ЦБ.

Еще одно направление — требование от владельцев и руководителей, которые довели фонды до плачевного состояния, возмещения убытков. В настоящее время такие иски готовятся в отношении ряда фондов, входящих в крупные санируемые группы, добавила Набиуллина.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Госдуму внесли законопроект, направленный на защиту прав граждан при смене пенсионного фонда. Предложено увеличить срок давности привлечения к административной ответственности с одного года до двух лет за нарушение требований законодательства, повлекшее нарушение прав и интересов застрахованных лиц при смене страховщика.

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