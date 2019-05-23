Тутаевский моторный завод приступил к сборке усовершенствованных двигателей

Тутаев, Ярославская область, , 08:23 — REGNUM Специалисты участка сборки и испытания двигателей механосборочного цеха Тутаевского моторного завода приступили к изготовлению модернизированных моторов 8481.10 для Петербургского тракторного завода, сообщила пресс-служба предприятия.

Запуску производства предшествовала большая работа конструкторов и технологов. Главный технолог ПАО «ТМЗ» Сергей Алёшин сообщил, что для нового двигателя было освоено производство пяти деталей — корпуса топливного и масляного фильтров, крышки головки цилиндра, крышки сапуна, 208-го патрубка входного компрессора.

«Техпроцессы разрабатывались с нуля, — сказал представитель завода. — При этом оснастка полностью изготовлена на нашем предприятии, механическая обработка деталей происходит на имеющихся мощностях ТМЗ. Сейчас все детали находятся в серийном производстве».

Новые двигатели уже начинают поступать на участок сбыта продукции. Скоро большая часть готовой к отправке продукции будет состоять из синих моторов — в такой цвет будут окрашены модернизированные тракторные двигатели.

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