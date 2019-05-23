Авиакомпания Air Busan запустила новый маршрут из Пусана в Кота-Кинабалу

Пусан, Южная Корея, , 08:25 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Air Busan запустила новый маршрут из Южной Кореи в Малайзию. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, перелеты из Пусана в Кота-Кинабалу начались вчера, 22 мая, и совершаются один раз в день.

Известно, что это второй рейс, совершаемый в Кота-Кинабалу. Ранее 15 мая авиакомпания запустила рейс в столицу малайзийского штата Сабах из города Тэгу.

Южнокорейская авиакомпания Air Busan осуществляет перелеты по 38 внутренним и международным маршрутам. По предварительным данным, авиакомпания запустит еще три маршрута в Китай из Инчхона в Шэньчжэнь (шесть раз в неделю), в Чэнду (три раза в неделю), в Нинбо (три раза в неделю).