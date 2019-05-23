Четверг, 23 Мая 2019 года
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Авиакомпания Air Busan запустила новый маршрут из Пусана в Кота-Кинабалу

Экономика

Перелеты из международного аэропорта Кимхэ в коммерческий аэропорт Кота-Кинабалу будут совершаться один раз в день

Пусан, Южная Корея, 23 мая 2019, 08:25 — REGNUM  Южнокорейская авиакомпания Air Busan запустила новый маршрут из Южной Кореи в Малайзию. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, перелеты из Пусана в Кота-Кинабалу начались вчера, 22 мая, и совершаются один раз в день.

Известно, что это второй рейс, совершаемый в Кота-Кинабалу. Ранее 15 мая авиакомпания запустила рейс в столицу малайзийского штата Сабах из города Тэгу.

Южнокорейская авиакомпания Air Busan осуществляет перелеты по 38 внутренним и международным маршрутам. По предварительным данным, авиакомпания запустит еще три маршрута в Китай из Инчхона в Шэньчжэнь (шесть раз в неделю), в Чэнду (три раза в неделю), в Нинбо (три раза в неделю).

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Авиаперевозки
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