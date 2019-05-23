Жители Алтайского края стали покупать больше непродовольственных товаров

Барнаул, , 08:20 — REGNUM По итогам первого квартала 2019 года розничный товарооборот в Алтайском крае составил 101,7 млрд. рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 1,2% к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные со ссылкой на Алтайкрайстат сообщили сегодня, 23 мая, корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Известно, что в структуре розничного товарооборота стали преобладать непродовольственные товары. Они, по данным статистиков, занимают более половины (51,4%). Жители региона стали покупать больше периферийных устройств (в 1,6 раза), дизельного топлива (137,4%), велосипедов (133,8%) и автомобилей (128,4%).

«В сегменте продовольственных товаров наибольшее увеличение розничных продаж отмечено по картофелю (105,3%), молочным продуктам (103,1%), кондитерским изделиям (102,4%)», — пояснили в Алтайкрайстате.

Напомним, в аналогичном периоде 2018 года доля непродовольственных товаров составляла менее половины (49,2%). Если сравнивать с январём-мартом 2018 года, суммарный оборот потребительского рынка, то в первом квартале 2019 года он увеличился на 5,6 млрд рублей и составил 79,6 млрд рублей. Покупательная способность жителей Алтайского края осталась примерно на том же уровне, что и в первом полугодии 2017 года — 150,4 млрд рублей (в сопоставимых ценах это на 1,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года).

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В первом квартале 2018 года, согласно рейтингу регионов Сибирского федерального округа, Алтайский край занял третье место по наибольшему росту оборота оптовой торговли в сопоставимых ценах (105,6% к первому кварталу 2017 года) и четвёртое — по наибольшему росту оборота розничной торговли в сопоставимых ценах (101,4% к первому кварталу 2017 года).

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