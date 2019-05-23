В Приморье подорожало оформление ввозимых праворульных авто

Владивосток, , 08:37 — REGNUM Стоимость свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) для ввозимых праворульных машин в Приморье за месяц увеличилась в два раза. Об этом сообщается на сайте ASTV.RU.

В апреле 2019 года цена за СБКТС составляла 5−6 тыс. рублей, а уже в мае документ подорожал до 10 тысяч. Кроме того, ожидается, что стоимость СБКТС будет продолжать расти до 25−50 тыс. рублей.

Сообщается, что причиной роста стоимости свидетельства стало закрытие одной из трех имевшихся в Приморском крае сертификационных лабораторий и ужесточение требований к оставшимся. Так, по новым правилам, вводится обязательная выездная проверка.

Следующее повышение стоимости оформления ввозимых праворульных автомобилей ожидается в июне 2019.

Напомним, с 1 июля 2019 года в России начнет действовать ГОСТ, утвержденный решением Евразийской экономической комиссии о методах проведения экспертизы, испытаний и исследований автомобилей. Согласно новому стандарту, ввозимые авто придется предъявить к осмотру в лабораторию для получения СБКТС.

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