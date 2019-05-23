Апрельский рост промпроизводства показал максимум за два года

Москва, , 08:10 — REGNUM Объем промышленного производства в России в апреле увеличился на 4,9% по сравнению с апрелем 2018 года, говорится в сообщении Росстата. Рост оказался максимальным с мая 2017 года — тогда промпроизводство увеличилось на 6,9%.

По сравнению с мартом апрельский рост составил 0,5%. В марте производство выросло на 1,2% в годовом выражении. За период с января по апрель объем промышленного производства прибавил 2,8%.

Минэкономразвития прокомментировало данные Росстата, соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Отмечается, что в апреле основной вклад в рост объемов производства внесли обрабатывающие отрасли. Годовые темпы роста обрабатывающей отрасли в апреле выросли до 4,7%, тогда как в марте показатель составлял 0,3%.

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