Поставщик тепла Арзамаса скатывается в долговую яму: быть ли концессии?

Арзамас, Нижегородская область, , 08:03 — REGNUM Долги поставщика тепла в Арзамасе — муниципального унитарного теплоэнергетического производственного предприятия города (МУ ТЭПП) — потяжелели ещё на более 22,5 млн рублей. Компания, испытывающая финансовые трудности и входящая в список основных должников поставщика газа, проиграла ещё один иск о взыскании задолженности. Истцом выступило ПАО «Арзамасский машиностроительный завод», которое ранее пыталось добиться снятия с МУ ТЭПП статуса единой теплоснабжающей организации Арзамаса по трём микрорайонам. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» год назад, в преддверии начала отопительного сезона, предупредил областные власти, что у ряда компаний — поставщиков тепла образовались весомые долги за газ, которые ведут к риску отсутствия горячего водоснабжения и отопления для жильцов 1573 жилых домов и 221 социально-значимого объекта.

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Муниципальное унитарное теплоэнергетическое производственное предприятие города (МУ ТЭПП), по данным на середину апреля 2019 года, имело перед поставщиком газа задолженность в размере 229 млн рублей. В начале мая компания взыскала часть долга — свыше 78,6 млн рублей. Это усложнило ситуацию для компании, чью котельную и теплосети власти осенью планируют передать в концессию, но для этого необходимо рассчитаться по долговым обязательствам. Концессионер не готов принимать имущество с многомиллионной задолженностью.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года ПАО «Арзамасский машиностроительный завод» проиграл спор с мэрией. В иске предприятие настаивало на снятии с МУ ТЭПП статуса единой теплоснабжающей компании для трёх микрорайонов Арзамаса, пересмотре схемы теплоснабжения и определении для отдельных территорий в качестве поставщика тепла котельной завода. Суд отказал в удовлетворении требования, обжаловать вердикт первой инстанции не удалось.