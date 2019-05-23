Экспорт новых категорий товаров Южной Кореи увеличился на 7,9%

Сеул, , 07:59 — REGNUM Несмотря на вялый экспорт полупроводников и нефтепродуктов, экспорт девяти новых категорий товаров Южной Кореи неуклонно вырос. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

Согласно опубликованным данным, в первом квартале 2019 года экспорт девяти новых категорий товаров страны увеличился на 7,9% и составил $14,55 млрд.

Известно, что к новым категориям относятся электромобили, электрические аккумуляторы, товары для здоровья, косметика, органические светодиоды (OLED).

В частности, экспорт электромобилей увеличился на 123,9%, электрических аккумуляторов — на 11,9%, товаров для здоровья — на 10%, косметических средств — на 4,7%, органических светодиодов (OLED) — на 4,2%.

Известно, что за 10 лет экспорт электромобилей увеличился в 3,2 раза, в частности, экспорт данного типа транспорта увеличился в страны Европейского союза и США.

Экспорт косметических средств также неуклонно увеличивается. В 2018 году объем экспорта косметических средств впервые достиг отметку в $6 млрд, а экспорт органических светодиодов (OLED) впервые за пять лет превысил $10 млрд.

По регионам экспорт в США, страны Европейского союза и СНГ, Индию увеличился в два раза.

«Несмотря на затянувшиеся торговые конфликты между США и Китаем и падение цен на полупроводники, новые направления экспорта демонстрируют устойчивый рост», — отметил представитель министерства.