В Астрахани спущен на воду буксир-спасатель для ВМФ России

Астрахань, , 07:35 — REGNUM Специалисты Астраханского судоремонтного завода Центра судоремонта «Звёздочка» спустили на воду спасательно-буксирное судно «СБ-742», строящееся по заказу Министерства обороны России, сообщила пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.

В торжественной церемонии приняли участие представители Военно-Морского флота РФ, администрации Астраханской области и города Астрахань, работники судоремонтного завода.

Судно «СБ-742» проекта 22 870 предназначено для оказания помощи аварийным кораблям (судам) и спасения личного состава, буксировки кораблей, тушения пожаров на аварийных судах и береговых сооружениях. Может поддерживать аварийные корабли на плаву и выполнять сложные водолазные работы на глубине до 60 метров. Проект буксира разработан в нижегородском КБ «Вымпел».

Закладка судна состоялась в ноябре 2016 года. В серии 22 870 судно стало уже шестым по счёту, изготовленным для астраханских корабелов. Головной буксир проекта «СБ-45» был передан Военно-Морскому флоту в 2014 году.

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