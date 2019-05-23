Четверг, 23 Мая 2019 года
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Hyundai Heavy Industries получила заказ на строительство двух судов

Экономика

Два газовоза будут построены на верфи города Ульсана и спущены на воду к 2022 году

Ульсан, Южная Корея, 23 мая 2019, 07:33 — REGNUM  Представители южнокорейского многопрофильного концерна Hyundai Heavy Industries получили заказ на строительство двух газовозов для европейских судоходных компаний. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, газовозы будут построены на верфи, расположенной в городе Ульсан и будут спущены на воду последовательно к 2022 года.

Известно, что южнокорейский концерн в этом году получил уже заказы на строительство пяти газовозов.

Кроме того, дочерние судостроительные компании Hyundai Mipo Dockyard и Hyundai Samho Heavy Industries также получили заказы на строительство четырех танкеров-химовозов и двух нефтяных танкеров.

«В связи с ужесточением природоохранных норм, заказы на судна с двигателями на природном газу увеличиваются. Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить востребованные технологии на рынке», — сообщили представители компании Hyundai Heavy Industries.

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Судостроение
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