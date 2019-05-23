Назарбаев высоко оценил показатели фонда национального благосостояния

Нур-Султан, , 07:25 — REGNUM Фонд национального благосостояния Казахстана «Самрук-Казына» сократил закупки с одного источника, что повлияло на уменьшение расходов компаний фонда. Об этом 22 мая заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании совета по управлению фондом, сообщили в пресс-службе Назарбаева.

По его словам, закупки в государственных органах республики не имеют такого положительного эффекта. Бывший глава республики подчеркнул, что даже действующее законодательство при правильной постановке задачи позволяет экономить значительные средства.

Назарбаев положительно оценил экономические показатели фонда. По его словам, руководство «Самрук-Казына» снизило долговую нагрузку, увеличило доходы компаний и обеспечило эффективное управление финансовыми инструментами.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря 2018 года директор департамента законодательства государственных закупок министерства финансов Казахстана Сабит Ахметов заявил, что единые правила государственных закупок субъектов квазигосударственного сектора не будут распространяться на фонда «Самрук-Казына».

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