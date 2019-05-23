Четверг, 23 Мая 2019 года
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Компания Panasonic приостанавливает сотрудничество с Huawei

Экономика

Panasonic занималась поставкой электронных комплектующих Huawei

Токио, 23 мая 2019, 07:20 — REGNUM  Японская компания Panasonic приняла решение остановить все торговые операции с китайской Huawei, сообщает 23 мая Kyodo.

Отмечается, что соответствующее решение связано с запретом США поставлять необходимые компоненты Huawei для американских компаний. Panasonic занималась поставкой электронных комплектующих Huawei.

Как сообщало ИА REGNUM, развязанные США торговые войны против Китая наиболее остро отразились на компании Huawei. Так, американский гигант Google, являющийся поставщиком операционных систем для смартфонов на базе Android, приостановил сотрудничество с компанией.

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Торговая война между Китаем и США
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