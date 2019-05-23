Компания Panasonic приостанавливает сотрудничество с Huawei

Токио, , 07:20 — REGNUM Японская компания Panasonic приняла решение остановить все торговые операции с китайской Huawei, сообщает 23 мая Kyodo.

Отмечается, что соответствующее решение связано с запретом США поставлять необходимые компоненты Huawei для американских компаний. Panasonic занималась поставкой электронных комплектующих Huawei.

Как сообщало ИА REGNUM, развязанные США торговые войны против Китая наиболее остро отразились на компании Huawei. Так, американский гигант Google, являющийся поставщиком операционных систем для смартфонов на базе Android, приостановил сотрудничество с компанией.

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