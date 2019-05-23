Москва, , 07:08 — REGNUM Торги на Мосбирже 23 мая закрылись снижением по рублевым парам. Пара доллар/рубль снизилась на 0,03%, до 64,39 руб., евро/рубль — на 0,12%, до 71,82 руб., фунт/рубль — на 0,17%, до 81,69 руб. В первой половине торгов пара доллар/рубль снижалась до 64,18 руб. Поддержку рублю оказали успешные аукционы Минфина РФ, а также продажа валютной выручку экспортерами для уплаты налогов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Ведомство продало ОФЗ на сумму 96,5 млрд рублей, при общем спросе 241 млрд рублей. Индекс RGBI увеличился на 0,45%, достигнув уровня 139,33 пункта.

Рубль растерял очки на американской сессии на фоне падения цен на нефть. Баррель Brent подешевел на 2,2%, до $70,63 после публикации отчета минэнерго США, который отразил увеличение запасов нефти и нефтепродуктов.

Сегодня, 23 мая, на торгах в Азии баррель нефти марки Brent подешевел на 0,36%. Торги по паре доллар/рубль откроются небольшим ростом.

Рубль продолжит получать поддержку от дугового рынка и налогового периода. Зона 64,15 сейчас выступает сильной поддержкой. 64,60. Не исключено, что перед тем, как начать рост к 64,60 руб., пара вернется к уровню 64,20.

Читайте также: Рубль «намерен отыграться»